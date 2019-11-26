Опрос для родителей о качестве питания в школе начался на школьном портале Подмосковья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Опрос для родителей школьников Московской области по оценке качества питания в школьных столовых начался на школьном портале Московской области - school.mosreg.ru. Каждый желающий может оставить свой голос до 10 декабря, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования Московской области.

"На школьном портале Московской области school.mosreg.ru. стартовал опрос для родителей подмосковных школьников по оценке качества питания в школьных столовых. Нам важно получить обратную связь от родителей, выявить с их помощью проблемные вопросы и перейти к их решению. Принять участие в опросе могут все родители, зарегистрировавшиеся на школьном портале, процедура голосования займет не более минуты", - приводятся в сообщении слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе отметили, что вопрос обеспечения школьников качественным и безопасным питанием является одним из приоритетных.

Школьный портал - это единая информационная система учета успеваемости учеников общеобразовательных заведений Московской области. Для родителей это, прежде всего, возможность следить за расписанием уроков, текущей и итоговой успеваемостью. Благодаря school.mosreg.ru все желающие могут получить основные сведения о любой областной школе, включая данные о материально-технической базе и администрации, педагогическом составе и количестве учащихся.