В Подмосковье наградили активистов за лучшие экологические проекты

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Победители общественного конкурса "Ярмарка экологических проектов", который проводится Минэкологии Московской области, были награждены в среду в школе управления Сколково. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"В третий раз мы проводим это мероприятие, и успех его очевиден. Люди прониклись идеей конкурса, с энтузиазмом работали над проектами, вовлекали в них своих близких и коллег. Хочу отметить и высокий уровень участников, их подготовку. Сегодня прозвучало несколько идей, которые, несомненно, требуют научной проработки, и мы обязательно этим займемся", - сказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин.

В этом году на конкурс было подано свыше 100 работ. К их оценке были привлечены представители правительства области, бизнесмены, эксперты. В их числе зампред общественно-делового совета национального проекта "Экология" Рашид Исмаилов, генеральный директор компании "Большая Тройка" Артем Седов, руководитель направления "Экология" портала "Будущее России. Национальные проекты" Игорь Ермаченков.

"Одна из отличительных особенностей конкурса: любой желающий мог представить свой проект. Ярмарка собирает экологов, бизнесменов, общественных и политических деятелей, известных экспертов в области экологии и экоактивистов, чтобы объединить силы для решения экологических вопросов и повысить качество жизни", - рассказали организаторы.

Победители конкурса

В номинации "Бизнес для экологии" первым стал проект создания в Подмосковье эколого-просветительского центра, а приз "Здоровый город" получил проект Анастасии Никитиной из Домодедова "Организация "умного" энергосбережения в школе на примере "умного дома".

"Также победу одержал коллектив "ТВ Мытищи" за серию сюжетов, посвященных экологии в информационной программе "День". А в "Экопросвещении и волонтерстве" победила Лариса Нестеренко с проектом "В каком мире хочешь жить ты?". Кроме того, первое место получил проект Юрия Лагусева "Экологическая туристская тропа лесопарка "Северный" городского округа Пушкино", - сказали организаторы.

В номинации "Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика" проект "Подгузники - альтернативное топливо" Валерии Украинской из Долгопрудного получил специальный приз, а среди детей до 18 лет победили орехово-зуевские школьники, представившие проект "Горящие точки" по борьбе с пожарами. Еще один приз в спецноминации "Общественный контроль" получил житель Наро-Фоминска Михаил Воронов за проект "Живая земля". Приз симпатий жюри достался Светлане Ильиной за экологическую игру "Хранители леса", а также Арине Жарких за создание в детском доме в Рузском районе проекта "Созвездие ЭКО".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. К 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии.