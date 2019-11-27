Во временную семью передадут девочку, оставленную матерью на улице в Подмосковье

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Найденная в кустах около жилого дома в Раменском городском округе Подмосковья новорожденная, а также ее брат будут на время переданы в замещающую семью. Об этом в среду сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В пресс-службе сообщили, что детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова навестила в Раменской городской детской больнице девочку, найденную на улице в минувшее воскресенье, а также ее брата, который был помещен в медицинское учреждение в связи с арестом их матери.

"Состояние детей удовлетворительное. Аппетит у малышей хороший. Мальчик с удовольствием играет. Для них уже найдена временная замещающая семья. Как только будут готовы результаты всех анализов, малыши будут переданы в семью", - приводятся в сообщении слова Мишоновой.

Как ранее сообщил ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области, следователи задержали мать грудного ребенка, найденного около жилого дома в поселке Дружба. Женщина признала вину. На допросе она сообщила, что 24 ноября, не желая ухаживать за дочерью, оставила ее в мороз на улице, чтобы убить. В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения.

24 ноября местная жительница сообщила в правоохранительные органы, что в поселке Дружба в кустах около жилого дома лежит новорожденный ребенок. На месте ЧП была найдена завернутая в плед новорожденная девочка, которая была госпитализирована.