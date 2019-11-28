Промышленное производство в Подмосковье выросло на 12% за 10 месяцев 2019 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Промышленное производство в Московской области за 10 месяцев 2019 года выросло более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Рост промышленного производства в Московской области за 10 месяцев 2019 года составил 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года <...> В январе-октябре 2019 года производство добывающих отраслей выросло на 4,3%, обрабатывающих - на 12,6%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 3,1%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов - на 11,3%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за указанный период зафиксирован рост практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Например, производство готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, увеличилось более чем в два раза, а производство электронных и оптических приборов повысилось в 1,7 раз. Значительный рост наблюдается в производстве автотранспортных средств, который составляет 40% к аналогичному периоду прошлого года.

"Положительную динамику социально-экономического развития региона подтверждает и рост инвестиций в основной капитал - за первые девять месяцев инвестиции за счет всех источников финансирования превысили 658 млрд рублей, прирост - 13,1%. По сравнению с девятью месяцами прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 7% и составила 53 тыс. 896,9 рублей", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мухтияровой.