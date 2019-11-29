Качество водоснабжения улучшат для 70 тыс. жителей Подмосковья до конца года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 20 объектов водоснабжения введено в эксплуатацию в Подмосковье с начала 2019 года, до конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 20 водозаборных узлов. Эти меры позволят улучшить качество водоснабжения для 70 тыс. жителей Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"С начала 2019 года на территории Московской области введено в эксплуатацию 17 объектов водоснабжения. Это позволило улучшить качество водоснабжения свыше 20 тыс. жителей. До конца года в рамках губернаторской программы "Чистая вода" планируется открытие еще 20 водозаборных узлов. В общей сложности это позволит улучшить качество водоснабжения 70 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, до конца года планируется открыть объекты водоснабжения в городских округах Власиха, Егорьевск, Озеры, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Чехов и Можайск.

"Губернаторская программа "Чистая вода" реализуется в Московской области с 2014 года. За пять лет в регионе было построено и модернизировано более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 млн жителей. Уровень обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94%, при том, что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Он добавил, что в настоящее время все крупные города региона уже обеспечены чистой питьевой водой, поэтому в текущем году акцент программы "Чистая вода" был переведен на модернизацию и строительство водозаборных узлов в небольших населенных пунктах с численностью населения до 5 тыс. человек.