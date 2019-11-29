Мусорный полигон "Воловичи" закрыли в Коломне

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли мусорный полигон "Воловичи" в Коломне благодаря выходу на полную мощность комплекса по переработке отходов (КПО) "Юг". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Жителей Коломны ранее сильно беспокоил вопрос закрытия этого мусорного полигона образца советского периода, задачу закрыть свалку "Воловичи" в эту пятницу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы с главой Коломны поставленную задачу выполнили и сегодня полигон закрыли, отходы сюда поступать больше не будут. Мы смогли закрыть полигон после того, как заработал на полную мощность современный комплекс по переработке отходов (КПО) "Юг", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Как сообщили в пресс-службе министерства, полигон эксплуатировался с 1990 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV-V класса опасности. Общий объем принятых за все время отходов оценивается в 2,3 млн тонн, суммарная площадь объекта составляет 23,1 га.

"В 2013 году в регионе действовало 39 полигонов общей площадью около 700 га - половина территории Садового кольца Москвы. На них было захоронено около 120 млн тонн отходов. Сегодня закрыли 25-й полигон, с закрытием полигона "Воловичи" продолжают временно функционировать лишь 14 полигонов, через несколько дней закроем 26-й полигон твердых бытовых отходов в Егорьевске, останется всего 13 полигонов", - добавил Хромушин, уточнив, что к 2030 году в регионе планируется закрыть 10 мусорных полигонов, а три полигона планируется модернизировать в современные комплексы по переработке отходов.

Согласно действующей схеме обращения с мусором в Подмосковье, "Воловичи" планировалось закрыть до конца 2019 года. В 2018-2019 годах жители ближайших к свалке поселений были обеспокоены ее работой и провели несколько акций, добиваясь закрытия объекта.

Комплекс по переработке отходов "Юг" вблизи деревни Мячково был открыт в октябре текущего года. Предполагается, что после выхода на мощность приемки до 650 тыс. тонн отходов в год он станет крупнейшим работающим КПО в РФ.

Рекультивация мусорных полигонов в Подмосковье

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из более 20 закрытых в Московской области мусорных полигонов. По данным властей, на эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей. На трех полигонах работа уже завершена - "Каширский", "Быково", "Электросталь", - а на четвертом, "Кучино", окончится до 2020 года.

В текущем году началась рекультивация пяти свалок в Подмосковье - "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). На эти пять проектов суммарно потребуется порядка 7,1 млрд рублей.

Общая площадь закрытых свалок в Подмосковье, по данным Минэкологии области, составляет 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".