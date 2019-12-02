Проверки объектов новогодней инфраструктуры стартовали в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области начали проверки состояния объектов новогоднего оформления - мест новогодних гуляний, елочных базаров и объектов зимних видов спорта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"Госадмтехнадзор начинает проверку содержания и состояния объектов новогодней инфраструктуры, подсветки, праздничного убранства общественных пространств. Проверят инспекторы и содержание новогодних рынков, елочных базаров, места новогодних гуляний. В рамках операции будут следить за состоянием и содержанием всех этих объектов", - приводят в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.

Как сообщили в пресс-службе, во время сезонной операции будут проверены территории елочных базаров, места новогодних гуляний - сотрудники надзора проинспектируют качество уборки наледи, снега и мусора, а также согласованность размещения торговых и иных временных сооружений с органами местной власти. По словам Баженова, особое внимание будет уделено содержанию хоккейных площадок и катков.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья, около 700 ледовых катков и хоккейных площадок будут функционировать в Московской области зимой. По данным Министерства потребительского рынка и услуг региона, свыше 400 елочных базаров планируется открыть на территории муниципалитетов Подмосковья в декабре.