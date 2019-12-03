В Подмосковье предложили сажать в тюрьму за продажу снюса, снаффа и насвая

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Начальник Управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Московской области Роберт Адамян предложил ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая (виды некурительного табака).

"Снюс, снафф, насвай - это одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за введение уголовной ответственности за сбыт снюса, снаффа и насвая. Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогична как за сбыт других наркотиков - от шести лет. Те, кто торгует снюсом, снаффом и насваем - потенциальные в будущем сбытчики более тяжелых наркотиков. Мы ведем речь о снюсе, в котором химии больше, чем табачной стружки", - сказал Адамян журналистам в среду.

При этом он затруднился ответить, выступало ли ведомство с подобной законодательной инициативой.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев года в Московской области зарегистрированы 7 тыс. наркопреступлений, из них 4,6 тыс. - за сбыт. Были перекрыты 28 каналов поставки наркотиков в регион, выявлены три крупных нарколаборатории.