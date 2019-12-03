Более 14 тыс. км дорог обработали реагентами в Подмосковье после выпадения снега

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Примерно 900 единиц техники задействовали в уборке дорожных объектов в Московской области после выпадения снега, противогололедными материалами уже обработано более 14 тыс. км дорог. Об этом во вторник на заседании правительства Подмосковья сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"Сегодня первый день, когда у нас настоящая зима настала на дорогах. На территории Московской области в ночь выпало до 3 см снега <...> В работе задействованы 900 единиц дорожной техники, обработано [противогололедными материалами] более 14 тыс. км дорог", - сказал Гержик.

Министр добавил, что на дорогах региональной сети задействовано порядка 340 единиц техники, на муниципальной - свыше 560 единиц.

Он также отметил, что с начала осенне-зимнего периода на дорогах Подмосковья не зафиксировано ДТП с погибшими по причине ненадлежащих дорожных условий.

Гержик отметил, что в первую очередь в Московской области обрабатываются реагентами вылетные магистрали, дороги межмуниципального назначения и прочие объекты, необходимые для передвижения экстренных служб.