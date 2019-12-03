МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 36 тыс. выпускников подмосковных школ напишут итоговое сочинение 4 декабря, еще 100 человек будут писать изложение, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования Московской области.

"Около 36 тыс. школьников Подмосковья напишут итоговое сочинение 4 декабря. Испытание будет проходить в 292 пунктах проведения, которые будут оборудованы согласно всем необходимым требованиями, в том числе, металлодетекторами и системой видеонаблюдения. Следить за ходом проведения итогового сочинения будут 570 общественных наблюдателей, в том числе 13 представителей Российского союза молодежи", - говорится в сообщении.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, пункты сдачи будут организованы и на дому, их насчитывается 25. Свои результаты школьники узнают не позднее 18 декабря. Успешная сдача данной работы станет допуском к государственной итоговой аттестации, отмечается в сообщении.

Министр также сообщила, что резервные дни для написания сочинения предусмотрены 5 февраля и 6 мая 2020 года. Пересдать сочинение и изложение смогут дети, которые получат "незачет" или не напишут работу по уважительной причине.