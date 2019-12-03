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В Подмосковье проверят качество уборки снега

Инспекторы также будут оценивать содержание мест хранения снежных масс

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области начали проверки качества очистки от снега и наледей пешеходных зон, дворов, улиц, сообщила во вторник пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

"Госадмтехнадзор Московской области начал серию зимних спецопераций ведомства. <...> В зоне пристального внимания... находится зимняя уборка территорий и объектов во всех муниципальных образованиях Подмосковья. В первую очередь, инспекторы проверяют очистку от снега и наледей пешеходных зон, дворовых территорий, улиц, проезжих частей, тропинок и тротуаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инспекторы также будут проверять своевременную очистку от снега кровель нежилых зданий и сооружений, содержание мест хранения снежных масс, а также выявлять места несанкционированного сброса снега.

По данным ведомства, в прошлом году в области было устранено свыше 5,5 тыс. нарушений.

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