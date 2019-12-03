Площадь природного заказника в Сергиевом Посаде увеличат почти на четверть

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья подготовило новую редакцию положения о природном заказнике "Болото и озеро Озерецкое" в Сергиево-Посадском округе. Территорию особо охраняемой природной территории (ООПТ) планируется увеличить с 260 га до 322 га, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"В Минэкологии подготовлена новая редакция положения о государственном природном заказнике "Болото и озеро Озерецкое". Особо охраняемая природная территория была создана в 1981 году, старая редакция положения содержала ошибки. В частности, площадь заказника была указана в 260 га, а фактически ООПТ включает в себя всю котловину озера, поэтому в новой редакции площадь заказника будет составлять 322,34 га", - говорится в сообщении.

Центром природного заказника является озеро Озерецкое и протекающая через него река Воря. На его территории обитают свыше 30 видов наземных позвоночных животных, среди которых два вида амфибий, один вид пресмыкающихся, 26 видов птиц, четыре вида млекопитающих. "Объектами особой охраны являются растения ива черничная и мякотница однолистная, а также гнездящийся здесь черный коршун", - отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь ООПТ с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология". Всего в Подмосковье в настоящий момент нассчитывается около 250 ООПТ.