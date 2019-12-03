{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 16 млн рублей заплатит компания из Солнечногорска за организацию незаконной свалки

Всего на участке земли рядом с деревней Благовещенка, принадлежащем ООО "Солнечная долина", размещено около 2,3 тыс. куб. м мусора

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области обязал ООО "Солнечная долина" в Солнечногорске выплатить штраф в размере 15,6 млн рублей за причиненный ущерб почвам, на которых компания организовала незаконную свалку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО "Солнечная долина", которое занимается управлением недвижимостью в Солнечногорском округе. Компания была уличена в организации незаконной свалки. <...> В ходе административного расследования был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, сумма которого составила 15,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в рамках административного расследования было установлено, что компании принадлежит участок земель для сельскохозяйственного производства рядом с деревней Благовещенка. На этом участке выявлена незаконная свалка грунтов, перемешанных с отходами строительства и сноса, - всего здесь размещено около 2,3 тыс. куб. м мусора.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье проверят качество уборки снега
Инспекторы также будут оценивать содержание мест хранения снежных масс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС