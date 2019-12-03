Почти 16 млн рублей заплатит компания из Солнечногорска за организацию незаконной свалки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области обязал ООО "Солнечная долина" в Солнечногорске выплатить штраф в размере 15,6 млн рублей за причиненный ущерб почвам, на которых компания организовала незаконную свалку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО "Солнечная долина", которое занимается управлением недвижимостью в Солнечногорском округе. Компания была уличена в организации незаконной свалки. <...> В ходе административного расследования был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, сумма которого составила 15,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в рамках административного расследования было установлено, что компании принадлежит участок земель для сельскохозяйственного производства рядом с деревней Благовещенка. На этом участке выявлена незаконная свалка грунтов, перемешанных с отходами строительства и сноса, - всего здесь размещено около 2,3 тыс. куб. м мусора.