Власти Подмосковья выделили более 20 млн рублей рыбоводческим предприятиям в 2019 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 млн рублей получили рыбоводческие предприятия Подмосковья в виде поддержки правительства Московской области в текущем году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Чтобы достичь хорошего показателя в развитии аквакультуры, власти Подмосковья оказывают ежегодную поддержку отрасли. Из бюджета региона предприятиями рыбоводства в этом году получено порядка 22 млн рублей. <...> Сельхозтоваропроизводители региона получили господдержку на содержание племенного маточного поголовья рыб и за реализованный племенной рыбопосадочный материал. Также мы возместили часть затрат на приобретение комбикормов и на создание, реконструкцию и модернизацию объектов аквакультуры", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, поддержка развития аквакультуры в области в прошлом году составила около 20 млн рублей.

Как отметили пресс-службе, предприятия рыбоводства в Подмосковье выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также осетров и форель. Всего деятельность по товарному выращиванию рыбы в Московской области ведут 20 рыбоводных организаций. Производственные мощности рыбоводческих предприятий региона позволяют выращивать в год до 11 тыс. т живой прудовой рыбы, выпускать около 1 тыс. т рыбопродукции и полуфабрикатов. Объем производства товарной рыбы в Подмосковье в прошлом году составил более 5 тыс. т.