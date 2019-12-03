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Подмосковье потратит 62 млн на создание доступной среды в учреждениях культуры

В 2020-2022 годах поддержку окажут 160 учреждениям

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют потратить 62 млн рублей на создание доступной среды в учреждениях культуры в 2020-2022 годах, благодаря чему поддержку на создание доступной среды получат 160 учреждений культуры Московской области из 47 муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

"На 2020-2022 годы запланировано 62 млн рублей. Поддержку из областного бюджета получат 160 учреждений культуры в 47 муниципальных образованиях. Но главный ресурс нашей работы - это чуткое и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова, чьи слова цитирует пресс-служба.

Она добавила, что на создание доступной среды в учреждениях культуры 2015-2019 годах было выделено более 187 млн рублей, в том числе 78,5 млн рублей из средств федерального бюджета. На эти средства закуплены и установлены пандусы, лифты, подъемники, звукоусиливающие устройства, книги и пособия для слабовидящих.

"В 11 муниципальных образованиях работают мобильные комплексы библиотечного обслуживания. Библиомобили оснащены специальным подъемным устройством для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Более 180 кружков созданы в библиотеках Московской области специально для инвалидов и других маломобильных групп населения, ежегодно их посещают почти 2 тыс. человек. Во всех 12 областных музеях инвалиды и другие маломобильные группы населения имеют возможность принимать участие в мероприятиях, осматривать экспозиции и выставочные залы. При проведении экскурсий в музеях Подмосковья используются индукционные петли для усиления возможности индивидуальных слуховых аппаратов инвалидов по слуху, а людям с нарушением зрения предлагаются аннотации, отпечатанные по системе Брайля", - сообщили в пресс-службе.

Также в 203 детских школах искусств наравне с другими детьми обучается 834 ребенка с ограниченными возможностями здоровья: обучение осуществляется по 16 специальностям, как по общим, так и адаптированным, индивидуальным программам, разработанным преподавателями учреждений с учетом специфики заболевания детей и их физических данных. В четырех колледжах Московской области обучается 15 студентов с ограниченными возможностями, обучение лиц осуществляется по общим и адаптированным программам по 19 специальностям и видам подготовки.

"В рамках регионального проекта "Творческие люди Подмосковья" ежегодно 150 творчески одаренным детям-инвалидам назначаются стипендии губернатора за успешное освоение программ обучения, успеваемость; особые достижения в различных направлениях искусства", - отмечается в сообщении.

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