Более 50 проектов ГЧП на сумму около 400 млрд рублей находится на обсуждении в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области ведут переговоры по более чем 50 проектам в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму до 400 млрд рублей. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Сейчас обсуждается более 50 проектов ГЧП на общую расчетную сумму до 400 млрд рублей. Это большое количество проектов. Их подготовка обычно занимает от девяти месяцев до нескольких лет. Я думаю, что в течение года от пяти до десяти проектов будут выходить, то есть все равно десятки миллиардов рублей будут приходить в виде частных инвестиций", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, за последние годы в регионе реализовано значительное количество проектов ГЧП на общую сумму 40 млрд рублей. "Из успешных можно отметить карту "Стрелка", фотовидеофиксацию, появление онкологических центров. В настоящий момент реализуются проекты по платным путепроводам - большая платная дорога на севере Московской области. Все они значимы", - добавил Хромов.

Он отметил, что с точки зрения эффективности работы механизмов ГЧП Московская область входит в пятерку лидеров по стране. "Сегодня было отмечено инвесторами, что те команды, готовящие ГЧП на уровне региона, одни из самых эффективных в нашей стране. Мы знаем, что надо достигать лучшего, поэтому будем стремиться быть лидером в этом секторе", - добавил зампред.

IV форум Центрального федерального округа по ГЧП проходит в Красногорске 4-5 декабря.