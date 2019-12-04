Метель и гололедица ожидаются вечером 4 декабря в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья предупреждают жителей области о метели и гололедице на дорогах вечером 4 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сегодня вечером в некоторых районах Московской области ожидается метель с порывами ветра до 15-17 м/с и гололедица. При таких погодных условиях снижается средняя скорость на дорогах и возможен рост аварий", - говорится в сообщении.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям использовать общественный транспорт. "В случае управления автомобилем будьте предельно внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений. В связи с ухудшением погодных условий, планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути - на дорогах движение может быть затруднено", - отмечает пресс-служба.