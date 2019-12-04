Свыше 86 млрд рублей инвестиций привлечено для помощи дольщикам в Подмосковье с 2013 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 86 млрд рублей внебюджетных средств привлекли в Московской области с 2013 года для восстановления прав участников долевого строительства, об этом журналистам в среду сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"За все время решения проблем обманутых дольщиков частных инвестиций привлечено 86 млрд [рублей], это очень большая цифра. Это с 2013 года", - сказала Федотова.

Как уточняется в материале пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья, с 2013 года в Подмосковье было выдано более 47,7 тыс. ключей от квартир обманутым дольщикам.

"С 2013 года мы ведем статистику по решению проблем обманутых дольщиков. Динамика достаточно разнообразная. Пика мы достигли по решению именно в этом году, потому что [губернатор Подмосковья] Андрей Юрьевич Воробьев поставил большие планы на этот год - 19 тыс. ключей для вручения. В принципе, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы практически достигли этой цифры", - добавила Федотова.

Она отметила, что с начала года в Московской области уже выдано более 17,4 тыс. ключей от квартир обманутым дольщикам.