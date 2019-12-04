В Красногорске открыли движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы запустили в Красногорске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Красногорске запущено рабочее движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы. Строительство велось в рамках третьего этапа многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Движение по эстакаде одностороннее, протяженность сооружения - 390 м", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ввод в строй новых участков позволил обеспечить беспрепятственное движение транспорта из области в сторону Ильинского и Новорижского шоссе, разгрузил движение на Волоколамском шоссе в направлении Москвы и обеспечил проезд к железнодорожной станции Павшино, где планируется строительство крупного транспортно-пересадочного узла. Запуск рабочего движения по третьему пусковому комплексу позволит разгрузить транспортный узел в районе Павшинской Поймы на Волоколамском шоссе.

"С открытием движения по разворотной петле у жителей Павшинской Поймы появится возможность ездить в центр Красногорска к социально-значимым объектам без перепробега по Волоколамскому шоссе. Кроме того, автомобилисты, которые едут со стороны Ильинского и Волоколамского шоссе в сторону Москвы, также смогут пользоваться эстакадой. Объект обеспечит альтернативную возможность развернуться в сторону области, и, не выезжая на МКАД, миновать пробки в часы пик. Сооружение обеспечит удобный подъезд к новой станции МЦД-2 "Пенягино" со стороны области", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Строительство транспортной развязки в Красногорске реализуется в три этапа с 2016 года. В декабре 2018 года открыли первый пусковой комплекс и запустили бессветофорное движение по путепроводу на двух полосах в каждую сторону Волоколамского шоссе; в июле 2019 года открыли второй пусковой комплекс и запустили рабочее движение по съездам с Волоколамского на Ильинское и Пенягинское шоссе, а также проезд к железнодорожной станции Павшино. Общая длина развязки составит около 9 км, количество полос движения - шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Общая пропускная способность всей развязки составляет 162 тыс. автомобилей в сутки.

"Благодаря сложным комплексным решениям в транспортной сфере за последние годы наш округ "вздохнул", время на дорогу сократилось в разы, из одного микрорайона в другой теперь можно свободно доехать за 15-20 минут", - отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.