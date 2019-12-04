{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красногорске открыли движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы

Движение одностороннее, протяженность сооружения - 390 м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы запустили в Красногорске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Красногорске запущено рабочее движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы. Строительство велось в рамках третьего этапа многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Движение по эстакаде одностороннее, протяженность сооружения - 390 м", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ввод в строй новых участков позволил обеспечить беспрепятственное движение транспорта из области в сторону Ильинского и Новорижского шоссе, разгрузил движение на Волоколамском шоссе в направлении Москвы и обеспечил проезд к железнодорожной станции Павшино, где планируется строительство крупного транспортно-пересадочного узла. Запуск рабочего движения по третьему пусковому комплексу позволит разгрузить транспортный узел в районе Павшинской Поймы на Волоколамском шоссе.

"С открытием движения по разворотной петле у жителей Павшинской Поймы появится возможность ездить в центр Красногорска к социально-значимым объектам без перепробега по Волоколамскому шоссе. Кроме того, автомобилисты, которые едут со стороны Ильинского и Волоколамского шоссе в сторону Москвы, также смогут пользоваться эстакадой. Объект обеспечит альтернативную возможность развернуться в сторону области, и, не выезжая на МКАД, миновать пробки в часы пик. Сооружение обеспечит удобный подъезд к новой станции МЦД-2 "Пенягино" со стороны области", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Строительство транспортной развязки в Красногорске реализуется в три этапа с 2016 года. В декабре 2018 года открыли первый пусковой комплекс и запустили бессветофорное движение по путепроводу на двух полосах в каждую сторону Волоколамского шоссе; в июле 2019 года открыли второй пусковой комплекс и запустили рабочее движение по съездам с Волоколамского на Ильинское и Пенягинское шоссе, а также проезд к железнодорожной станции Павшино. Общая длина развязки составит около 9 км, количество полос движения - шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Общая пропускная способность всей развязки составляет 162 тыс. автомобилей в сутки.

"Благодаря сложным комплексным решениям в транспортной сфере за последние годы наш округ "вздохнул", время на дорогу сократилось в разы, из одного микрорайона в другой теперь можно свободно доехать за 15-20 минут", - отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Около 80 проблемных домов планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2020 году
Это позволит восстановить права около 10,5 тыс дольщиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС