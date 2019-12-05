Около 16 тыс. км дорог в Подмосковье обработали противогололедным реагентом за сутки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты за прошедшие сутки в Подмосковье обработали противогололедными реагентами около 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"За минувшие сутки более 600 единиц техники обработали около 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,3 тыс. машин были на ночном дежурстве. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он уточнил, что в приоритетном порядке обрабатываются и очищаются вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения, дороги для обеспечения проезда экстренных служб, автобусного сообщения, подъезды к вокзалам и аэропортам, к социально-значимым местам.

Больше всего дорог обработали в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве - более 2,5 тыс. км.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.