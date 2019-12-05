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Более 60 тыс. га земель ввели в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье в 2019 году

На новых территориях намерены выращивать зерновые, рапс и другие культуры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. га заброшенных земель ввели в сельскохозяйственный оборот в Московской области в текущем году, на новых территориях планируется выращивать зерновые, рапс и другие культуры. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В этом году министерством совместно с муниципальными образованиями в соответствии с поручением губернатора планировалось ввести в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот 60 тыс. га. земель. Мы обработали 60,8 тыс. га, которые ранее простаивали, никак не использовались собственниками", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Как отметили в пресс-службе, по площади распаханных земель лидирует подмосковный Егорьевск - здесь в сельхозоборот было введено свыше 6 тыс. га территорий. В Можайском городском округе ввели в оборот 5,5 тыс. га, а в Клинском округе - 4,2 тыс. га.

"На вовлеченных в оборот земельных участках произведена осенняя вспашка под яровой сев 2020 года. Здесь теперь будут выращивать зерновые, рапс и другие культуры", - сказал Разин добавив, что темпы ввода земель в сельхозоборот в будущем планируется сохранить.

По данным пресс-службы министерства, в 2018 году всего было вовлечено в оборот в регионе 62,5 тыс. га.

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