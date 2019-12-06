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Новый год и Рождество - 2020

Около 8 тыс. детей посетят новогодние губернаторские елки в Подмосковье

Праздничные мероприятия пройдут 18 декабря в доме правительства области и 20 декабря в "Крокус Сити"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. детей из Московской области смогут принять участие в новогодних губернаторских елках, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По словам собеседника агентства, губернаторская елка пройдет 18 декабря в доме правительства Подмосковья, в ней примут участие 2 тыс. детей, которые имели успехи в учебе, спорте и творческие достижения в 2019 году, а 20 декабря состоится губернаторская елка в "Крокус Сити" на 6 тыс. детей, все приглашенные посмотрят новогоднее юбилейное мегашоу "День рождения Деда Мороза". Все дети, приглашенные на новогодний праздник, также получат подарок от губернатора Подмосковья.

В пресс-службе также рассказали, что 25 декабря в дворце спорта "Мегаспорт" порядка 4,5 тыс. детей из Подмосковья смогут бесплатно посмотреть ледовый мюзикл Татьяны Навки "Красавица и чудовище", а 30 декабря порядка 2 тыс. детей приглашены на ледовое шоу Евгения Плющенко "Золушка".

Как отмечается на сайте правительства Московской области, в прошлом году губернаторскую елку в областном доме правительства посетили 1,5 тыс. детей, а на праздничный концерт в "Крокус Сити" были приглашены около 6,5 тыс. человек.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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