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Почти 16 тыс. родителей подали заявления на выплату для новорожденных в Подмосковье

Единовременная выплата составляет 20 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 16 тыс. родителей и опекунов подали заявление на получение единовременной денежной выплаты для новорожденного в Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

С 1 сентября роженицы в Московской области могут получить подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье". Право на получение имеют граждане РФ независимо от места их жительства при условии рождения ребенка не ранее 1 сентября в медицинских организациях государственной или частной систем здравоохранения Московской области. Также родители новорожденного могут вместо подарочного набора получить выплату в размере 20 тыс. рублей.

"Денежная выплата в размере 20 тыс. рублей на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, предоставляется гражданам РФ при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области, с 1 сентября заявление на ее оформление подали 15941 человек", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

В пресс-службе пояснили, что выплата предоставляется на каждого новорожденного ребенка. Денежные средства перечисляются на расчетный счет заявителя в течение десяти рабочих дней.

По данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, за прошедшие три месяца свыше 2,6 тыс. детей, родившихся в Подмосковье, получили при рождении подарочный набор. В ведомстве отмечают, что в 85% случаев молодые родители вместо набора выбирают денежную выплату.

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