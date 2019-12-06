Пассажирам МЦД рекомендуют перекодировать карты "Тройка" к 9 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Платный проезд введут на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря, поэтому пассажирам рекомендуется перекодировать свои карты "Тройка" для бесперебойной работы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 9 декабря на МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска вводится платный проезд. Для корректной оплаты проезда пассажирам необходимо предварительно перекодировать карту "Тройка"-"Стрелка" или карту "Тройка". Сделать это можно на станциях МЦД и в кассах метрополитена", - говорится в сообщении.

Тем, кто хочет перекодировать карты самостоятельно, необходимо удаленно пополнить "Кошелек" и приложить карту к желтому терминалу в вестибюлях метро. Пассажиры, смартфоны которых поддерживают систему NFC, смогут перекодировать карту с помощью телефона. Социальные карты для льготного проезда также можно перекодировать в метрополитене и в многофункциональных центрах (МФЦ). Учащимся доступен льготный проезд по прежним тарифам Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

С 7-8 декабря открыть турникет можно будет, приложив "Тройку" на входе и выходе, средства с карты не спишутся. На станциях будут работать консультанты, которые помогут пассажирам.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Утром 22 ноября поезда на МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.