Власти Подмосковья передали свыше 50 дорожно-уборочных машин 28 муниципалитетам региона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области передали новую технику для очистки дорог и обработки их противогололедными материалами в 28 муниципальных образований региона. Всего подмосковные муниципалитеты получили более 50 новых дорожно-уборочных машин, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Более 50 современных дорожно-уборочных машин переданы в муниципалитеты Московской области <...> Техника, предназначенная для очистки дорог и обработки их противогололедными материалами, отправится в 28 муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 6 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от новой техники главам городских округов.

"Сегодня мы вручаем очередную часть техники, которая необходима для жизни нашей огромной области. Мы должны рационально использовать наши ресурсы, поэтому очень важно, чтобы каждая единица работала максимально эффективно. Для этого мы оцифровали наши дороги, дворы, что позволяет контролировать качество и график уборки территории. Люди хотят спокойно добираться до школы, на работу, домой, несмотря на обильные снегопады, которые бывают зимой. Я хочу поблагодарить всех работников ЖКХ, дорожников, коммунальные службы за добросовестную работу. Я надеюсь, что наше любимое Подмосковье с каждым годом будет чище, опрятнее и комфортнее", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Всего, по данным пресс-службы, с 2014 года в Подмосковье по губернаторской программе было закуплено более 1,3 тыс. единиц уборочной техники. Благодаря систематической закупке новых уборочных машин автопарк коммунальной техники Московской области обновлен на 70%.