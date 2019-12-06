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Новый год и Рождество - 2020

Более 250 новогодних и рождественских ярмарок пройдут в декабре в Московской области

Для гостей подготовили мастер-классы, лекции, концерты, а также товары от производители из 37 регионов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 250 новогодних и рождественских ярмарок пройдут в декабре в Подмосковье. Гостей мероприятий ждут мастер-классы по приготовлению новогодних блюд, росписи пряников и созданию елочных игрушек, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг региона.

"В декабре на территории Московской области запланировано к проведению 256 ярмарок. Наибольшее количество ярмарок пройдет в городских округах Щелково, Одинцовский, Люберцы, Истра, Красногорск, Сергиево-Посадский, Балашиха, Можайский", - говорится в сообщении.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, на ярмарках создадут более 12 тыс. торговых мест, подготовлены сотни мастер-классов, лекций, пройдут концерты, гуляния, развлечения, викторины и конкурсы. "В красивых домиках <...> производители из 37 регионов РФ представят для гостей широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерской продукции, изделий ремесленников, вязаных изделий из верблюжьей и монгольской шерсти, а также шарфы, шапки, платки, варежки, теплые носки с новогодней тематикой, валенки, чуни, теплые жилеты и шали, подарки и сувениры, порядка 30 видов конфет ручной работы, более 20 видов сыров, в том числе истринские, более 50 разновидностей колбасных изделий, несколько видов мандаринов, тульские и дмитровские пряники, мурановские вафли, коломенскую пастилу, ароматное и терпкое варенье из настоящих шишек, елочные игрушки ручной работы, гирлянды, венки и композиции из ели, свечи ручной работы и с новогодней тематикой, фигурки щелкунчика и не только", - пояснил он.

На мастер-классах гости узнают, как написать письмо Деду Морозу, приготовить новогодние блюда, расписать пряники и сделать елочные игрушки из папье-маше и кожуры мандаринов. Согреться покупатели смогут травяными чаями из самовара, а также рождественскими и авторскими горячими напитками. В зонах общепита будут представлены сладости, легкие закуски, горячие блюда.

Первые новогодние ярмарки уже открылись, но основная масса начнет работать с 20 декабря.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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