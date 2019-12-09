Подмосковье стало победителем премии Cbonds Awards за лучшее размещение облигаций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московская область стала обладателем премии Cbonds Awards 2019 года, регион победил в номинации "Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Московская область стала победителем премии Cbonds Awards 2019 года в номинации "Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций" <...> Подмосковье получило премию Cbonds Awards за выпуск облигаций московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года [серии] RU34012MOO с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, премия присуждается ежегодно лучшим участникам отечественного облигационного рынка по итогам открытого голосования, причем игроки рынка сами выдвигают номинантов и определяют победителей.

В министерстве отметили, что выпуск объемом 25 млрд рублей состоит из 25 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, купонный период - 91 день.

"Спрос на наши облигации оказался беспрецедентно высоким - он более чем в пять раз превысил предложение. Ставка купона 7,05% уникальна для рынка - ставок такого уровня и ниже при аналогичном объеме размещения у субъектов РФ не было с 2013 года. Средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования инфраструктурных и социальных расходов региона", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Московской области Елены Мухтияровой.

Голосование Cbonds Awards проводится с 2006 года. Участники облигационного рынка в рамках Cbonds Awards традиционно выбирают лучшие лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.