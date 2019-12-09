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Информация об угрозе взрыва в трех ТРЦ Подмосковья оказалась ложной

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях и на близлежащей территории

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты и кинологи проверили здания трех торгово-развлекательных центров Подмосковья и близлежащую территорию и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка ТРЦ "Вегас" в городском округе Красногорска и Видного, а также ТРЦ "Рио" в городском округе Коломны завершена. Информация о минировании оказалась ложной, взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о минировании трех торгово-разлекательных центров Московской области поступили от неизвестного утром в понедельник. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.

Волна минирования началась в Москве с 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

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