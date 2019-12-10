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Платформа для помощи школьникам в поиске профессии появится в Подмосковье в 2020 году

Благодаря порталу ученики смогут понять, какие профессии наиболее востребованы в регионе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Платформа, которая поможет школьникам Подмосковья выбрать себе востребованную профессию, заработает в регионе в 2020 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

"В Московской области запущен пилотный проект по созданию единой платформы для развития человеческого потенциала "Карта талантов Подмосковья". Проект представляет собой информационную систему, которая включает в себя данные по планам и интересам школьников, кадровому потенциалу региона, текущим экономическим трендам. Это позволит руководителям эффективнее принимать управленческие решения на основе полученных данных, а школьникам - эффективнее планировать свою профессиональную деятельность", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, благодаря порталу ученики смогут ориентироваться в трендах на рынке труда, понять, какие профессии наиболее востребованы в регионе. Запуск "Карты талантов Подмосковья" запланирован на второй квартал 2020 года.

Основой платформы станут исследования экономической ситуации и рынка образования Московской области, данные тестирований школьников. Ожидается, что индивидуальные траектории развития учеников 7-11 классов будут построены в 38 муниципалитетах региона.

"Мы последовательно внедряем информационные технологии на разных уровнях. Это и "Школьный портал", и система оценки качества образования, и "Цифровой колледж", и другие проекты. Мы ожидаем, что этот проект поможет школьникам найти востребованную профессию по душе и идти к ней еще со школьной скамьи", - добавили в пресс-службе.

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