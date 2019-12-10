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Свыше 250 млн рублей налогов поступит от самозанятых в Подмосковье в 2020 году

Власти региона отмечают, что к 1 декабря в области зарегистрировались почти 67 тыс. самозанятых

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области ожидают, что в 2020 году благодаря налогу на профессиональный доход в бюджет региона поступит более 250 млн рублей, в 2019 году в бюджет Подмосковья от самозанятых уже поступило свыше 112 млн рублей в виде налогов, сообщила во вторник пресс-служба областного министерства экономики и финансов.

"В бюджет области за время проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход поступило 112 млн рублей, из них более половины - за последние три месяца. Мы ожидаем, что в 2020 году бюджет области получит от самозанятых более четверти миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мухтияровой.

По ее словам, к 1 декабря уже почти 67 тыс. самозанятых зарегистрировались в Московской области, еженедельно их количество увеличивается на 2 тыс. человек. Также министр отметила, что первый год пилотного проекта показал, что новый налоговый режим для самозанятых был принят населением - он оказался востребован, удобен и во многом понятен для граждан.

"В дальнейшем возможные изменения федерального законодательства позволят урегулировать все вопросы и еще более оптимизировать статус самозанятых, что в конечном итоге будет способствовать развитию бизнеса наших граждан и росту доходов бюджета", - отметила Мухтиярова.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в ряде регионов страны. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.

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Россия
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