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Более 20 реабилитационных мини-центров для инвалидов открыли в Подмосковье за три года

Всего в регионе проживает около 500 тыс. инвалидов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 реабилитационных мини-центров для инвалидов появились в Московской области за последние три года, всего в регионе насчитывается более 40 подобных учреждений. Об этом во вторник сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"По реализации федеральной программы "Доступная среда" Подмосковье вышло в лидеры по количеству адаптированных объектов. Из 7 тыс. социально значимых объектов под доступную среду адаптировано около 65%. За три года в области создано 24 реабилитационных мини-центра для инвалидов, которые находятся в шаговой доступности", - сказал Брынцалов во время IV открытого форума прокуратуры Московской области в Мособлдуме.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы, всего в Подмосковье услуги детям-инвалидам оказывают девять реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и 43 мини-центра на базе учреждений социального обслуживания.

"Они названы мини-центрами, потому что они для небольших групп детей. Это сделано не с целью охвата даже, а с целью приближения услуг реабилитации семьям, где воспитываются дети-инвалиды. Дополнительную мощность, которую дали нам охватить центры - это 1,5 тыс. детей. Мы в любом случае эту программу будем развивать", - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская после мероприятия, отвечая на вопрос ТАСС. Она также отметила, что всего в реабилитационных центрах региона получают различные услуги порядка 15 тыс. детей.

Брынцалов также отметил, что в настоящее время в Подмосковье проживает около 500 тыс. инвалидов, из которых порядка 200 тыс. - это граждане трудоспособного возраста. "Детей-инвалидов в Подмосковье насчитывается более 19 тыс. человек. Поэтому развитие доступной или, как еще говорят, безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их техническими средствами реабилитации, расширение социальных гарантий - это приоритетное направление нашей деятельности", - добавил председатель областной думы.

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