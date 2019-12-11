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Водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах Подмосковья в среду вечером

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Небольшие осадки и гололедица прогнозируются в Московской области в среду вечером, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье сегодня вечером преимущественно на западе, юго-западе и юго-востоке области возможны небольшой дождь и гололедица, температура воздуха достигнет минус четырех градусов. При таких погодных условиях возможен рост дорожно-транспортных происшествий. Планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути, так как движение может быть затруднено. Будьте предельно внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что для обработки подмосковных дорог противогололедными материалами планируется задействовать около тысячи единиц техники.

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Россия
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