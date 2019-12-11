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Годовой прирост производства молока в Подмосковье составил 4%

С начала года в подмосковных хозяйствах произвели более 558 тыс. тонн молока

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Валовое производство молока в Московской области за 10 месяцев 2019 года выросло почти на 20 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В подмосковных хозяйствах всех категорий за 10 месяцев произвели 558,4 тыс. тонн молока. Это на 18,1 тыс. тонн больше показателей аналогичного периода 2018 года. Годовой прирост составил 4%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Министр отметил, что продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях Подмосковья также увеличилась по сравнению с показателями прошлого года. "Продуктивность коров составила 6108 кг молока на одну корову, что на 426 кг больше прошлого года. По итогам года планируется получить 7300 кг на корову", - добавил Разин.

Он пояснил, что рост объемов производства молока обеспечивается благодаря реализации новых инвестпроектов в молочном животноводстве и повышению эффективности действующих предприятий.

Как уточнили в министерстве, к 2021 года власти Подмосковья намерены обеспечить рост производства молока до 1 млн тонн в год.

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