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Прибрежная рекреационная зона появилась в Лотошинском округе Подмосковья

Ее площадь составляет почти 534 га

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новая прибрежная рекреационная зона "Озера Большое и Малое Соколово" появилась в городском округе Лотошино. Соответствующее постановление приняло правительство региона, сообщает в среду пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Правительство Московской области приняло постановление об организации прибрежной рекреационной зоны областного значения "Озера Большое и Малое Соколово", расположенной в Лотошинском городском округе. Особо охраняемая природная территория расположена между деревнями Кудрино, Звягино и Чапаево, площадь ее составляет 533,7 га", - говорится в сообщении.

Рекреационная зона включает в себя акватории озер Большое и Малое Соколово, а также прилегающие к ним болота, сырые луга и лесные участки. По данным пресс-службы министерства, озеро Большое Соколово - одно из самых глубоких в регионе, его максимальная глубина составляет 14 м, а площадь акватории - 21 га. Малое Соколово почти в 10 раз меньше Большого.

"В границах особо охраняемой природной территории обитают 103 вида позвоночных животных, в том числе 10 видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 75 видов птиц и 13 видов млекопитающих. В Красные книги России и Московской области внесены гнездящиеся и временно обитающие (перелетные) птицы - большой кроншнеп, речная крачка, серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, луговой лунь, полевой лунь, а также пять видов бабочек и пять видов растений", - добавили в пресс-службе.

На территории рекреационной зоны можно будет устраивать палаточные лагеря.

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