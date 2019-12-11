Лучшие социальные предпринимательские проекты Подмосковья определят 17 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Форум социального предпринимательства Московской области пройдет в подмосковном Красногорске 17 декабря. В рамках мероприятия состоится награждение победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года", сообщает в среду пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"В Красногорске пройдет форум социального предпринимательства Московской области, в рамках которого состоится награждение победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года". В рамках регионального этапа из 30 поступивших заявок Московской области экспертной комиссией утверждены восемь победителей. Это представители Красногорска, Дмитрова, Дубны, Истры, Раменского, Лыткарино и Одинцово", - говорится в сообщении.

Победители регионального этапа конкурса станут номинантами федерального этапа Всероссийского конкурса проектов в области соцпредпринимательства.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, участники мероприятия смогут узнать о мерах поддержки соцпредпринимательства, услышать успешные истории ведения бизнеса от предпринимателей.

"Социальный бизнес - особое направление предпринимательства. Это проекты, которые предоставляют жителям общественно значимые услуги <...> И поддержка социального предпринимательства - один из приоритетов правительства Московской области. Мы ежегодно проводим конкурс на предоставление субсидия для соцпредпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса могут компенсировать до 85% затрат на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях", - добавил Хромов.