Более 5,5 тыс. процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Московской области с начала 2019 года, что примерно на 500 превышает показатели всего 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья.

"За 11 месяцев 2019 года жительницам Московской области провели свыше 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения <...> Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.

По ее словам, помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Возможности пройти процедуру не нужно ждать месяцами. Длительность ожидания не превышает 21 день.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что за весь прошлый год было проведено около 5 тыс. процедур ЭКО.