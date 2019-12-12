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Подмосковным водителям посоветовали быть предельно внимательными из-за тумана

Пешеходом порекомендовали переходить дорогу строго в зонах пешеходного перехода

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья посоветовали автовладельцам быть предельно внимательными на дорогах региона из-за сильного тумана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

"В ближайшие 1-2 часа ожидается туман с видимостью 200-500 м, он сохранится в течение дня. Водители, будьте предельно внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений", - говорится в сообщении.

Пешеходом рекомендовали переходить дорогу строго в зонах пешеходного перехода.

В Минтрансе региона добавили, что за минувшие сутки 337 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами более 4,1 тыс. км муниципальных и региональных дорог. "Всего на ночном дежурстве было задействовано порядка 1 тыс. машин", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Наибольший объем работ был проведен на дорогах Талдомского, Одинцовского, Солнечногорского, Шатурского, Щелковского и Коломенского городских округов.

В четверг в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, температура в Москве составит около нуля, по области столбики термометров покажут четыре градуса мороза.

В новость были внесены изменения (10:15 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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