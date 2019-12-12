Крупные бизнес-объекты принесут Подмосковью более 8 млрд рублей налогов в 2020 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большие торговые центры, автомойки, кафе и другие крупные бизнес-объекты в Московской области, которые в следующем году будут платить налоги от кадастровой стоимости, принесут подмосковному бюджету 8,6 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

"В перечень объектов для налогообложения от кадастровой стоимости на 2020 год попали торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты, всего порядка 4 тыс. объектов. В следующем году объекты перечня принесут 8,6 млрд рублей в консолидированный бюджет Московской области", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана.

Он уточнил, что в 2020 году в перечне объектов для налогообложения от кадастровой стоимости на 799 объектов больше, чем в 2019 году. Перечень дополнился, в частности, крупными нежилыми площадями в многоквартирных домах Подмосковья, которые используются для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Их оказалось больше 200.

Министр отметил, что налоги от бизнес-объектов, принадлежащих юридическим лицам, пополняют региональный бюджет, а физлицам - местные бюджеты. Это дополнительные поступления, которые будут использованы для решения социальных задач.

Налоговым кодексом РФ регионам предоставлено право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади. Чтобы поддержать малый бизнес области и не допустить увеличения нагрузки на него, правительство Подмосковья установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости. Налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость небольшой площади, до 1 тыс. кв. м, в следующем году будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.