Инспекторы эконадзора оштрафовали две компании в Химках за незаконные свалки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты обнаружили незаконные свалки в подмосковном городском округе Химки, за это две компании были оштрафованы, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административных правонарушениях в отношении двух компаний, уличенных в организации незаконных свалок в городском округе Химки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Инвестиционная строительная компания" вело планировку арендованного земельного участка по Местному проезду. При этом использовались грунты и строительные отходы (осколки бетона и асфальта), а также порубочные остатки, которые сгружались на открытый грунт и утрамбовывались строительной техникой.

Такое же нарушение допустила компания "Стратегия 2014", основным видом деятельности которой является управление арендованным имуществом. Сотрудники компании выбрасывали на территории у Сходненской мебельной фабрики древесные отходы, пластмассу и упаковочную бумагу. Все это потом сжигалось.

"По итогам административного расследования каждый нарушитель оштрафован на 200 тыс. рублей. Специалисты Минэкологии проводят расчет ущерба, причиненного окружающей среде", - отмечается в сообщении.