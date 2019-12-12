Сумма штрафов водителей автобусов в Подмосковье с октября превысила 1,2 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Административно-пассажирская инспекции (АПИ) Московской области с октября начала штрафовать водителей общественного транспорта за прием оплаты за билеты от пассажиров во время движения автобуса и открытие дверей на ходу. За это время инспекторами было вынесено более 1,8 тыс. штрафов на общую сумму свыше 1,2 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Порядка 990 штрафов на общую сумму 790 тыс. рублей выписано водителям, которые принимали оплату за проезд пассажиров во время движения, при этом выявлено порядка 30 случаев повторного нарушения законодательства. Еще порядка 850 нарушений на общую сумму более 420 тыс. рублей выявлено в автобусах за движение с открытыми дверьми", - приводятся в сообщении слова директора ГКУ "Административно-пассажирская инспекция" Московской области Михаила Степанова.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях был дополнен статьями 8.5 и 8.6, согласно которым для водителей общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 800 рублей за прием оплаты проезда от пассажира во время движения транспортного средства. При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Также определен штраф на сумму 500 рублей за открытие дверей во время движения, уточняет пресс-служба.

Также Минтранс сообщает, что жалобу на работу перевозчиков общественного транспорта Подмосковья можно оставить на электронной почте MTDI@mosreg.ru или по горячей линии 8 (495) 228-19-19, а также на портале "Добродел" или в социальных сетях. Для проведения проверки жителю необходимо описать проблему, указать время и дату поездки, номер транспортного средства, название остановочного пункта, направление движения, и, при возможности, фото- или видеоподтверждение.