В Подмосковье более 1,7 млн жителей улучшили жилищные условия за пять лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,7 млн жителей Московской области улучшили жилищные условия в рамках проводимой с 2014 года программы капитального ремонта в регионе, сообщила в четверг пресс-служба областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Программа рассчитана до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать в общей сложности свыше 44 тыс. домов.

"С 2014 по 2019 годы в рамках программы капитального ремонта в Московской области было отремонтировано более 11,2 тыс. многоквартирных домов, за счет чего были улучшены жилищные условия свыше 1,7 млн жителей региона. За этот период было также заменено более 9,5 тыс. лифтов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках программы проводится капитальный ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, а также ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов. Особое внимание при работах уделяется повышению энергоэффективности жилых зданий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что минимальный взнос за капремонт в регионе остается неизменным на протяжении двух лет. И на 2020 год губернатором Подмосковья принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9,07 рублей за кв. м, приводит пресс-служба слова министра.