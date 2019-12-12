Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Егорьевский"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли полигон твердых бытовых отходов, расположенный в Егорьевске, это уже 27-й закрытый мусорный полигон в регионе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Решение закрыть все эти свалки, в том числе в Егорьевске, принял губернатор Московской области Андрей Воробьев, сегодня, 12 декабря, решение исполнено, и свалка закрыта, больше она не принимает отходы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Он отметил, что до конца года в Подмосковье также планируется закрыть мусорный полигон "Непейно" в Дмитровском округе.

Хромушин добавил, что общая площадь закрытых полигонов твердых бытовых отходов в регионе превышает 40 га. Всего с начала реформы отрасли обращения с отходами в Московской области на конец 2019 года количество закрытых мусорных полигонов составит 27 из 39.

В пресс-службе добавили, что оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

Рекультивация мусорных полигонов в Подмосковье

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из более 20 закрытых в Московской области мусорных полигонов. По данным властей, на эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей. На трех полигонах работа уже завершена - "Каширский", "Быково", "Электросталь", - а на четвертом, "Кучино", окончится до 2020 года.

В текущем году началась рекультивация пяти свалок в Подмосковье - "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). На эти пять проектов суммарно потребуется порядка 7,1 млрд рублей.

Общая площадь закрытых свалок в Подмосковье, по данным Минэкологии области, составляет 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".