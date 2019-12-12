Власти Подмосковья планируют оцифровать все услуги для предпринимателей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области намерены перевести в электронный вид все виды услуг, оказываемые в регионе для предпринимателей. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Все услуги для бизнеса практически переведены в электронный вид. Как пример можно привести услугу по получению субсидии для молочных хозяйств <...> В том году, когда услуга была не цифровая, на это уходило 30 дней. Сейчас через семь дней после подачи электронной декларации субсидия поступает на счет предпринимателя без каких-либо поездок и сдачи документации - документация сдается в электронном виде <...> Мы стремимся к тому, чтобы все услуги были переведены", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, на региональном портале государственных и муниципальных услуг представлены в электронном виде практически все наиболее востребованные услуги для бизнеса.

"Остались совсем крохи, по которым количество [использования] услуги в течение года исчисляется десятками, может быть, сотнями максимум", - сказал Хромов, добавив, что план по переводу таких услуг в электронный вид уже составлен.

Как сообщил в четверг в ходе совместного круглого стола комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и комитета СФ по экономической политике губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, цифровизация услуг позволяет ускорить процессы документооборота.

"Мы большое внимание уделяем оцифровке всех услуг. Потому что, если нет человека, который ставит препоны, то нет проблем. Если есть человек и не прописана процедура, то она очень долгая. И здесь для нас в Подмосковье одна из самых сложных ситуаций - это модернизация системы в Росреестре. Потому что сколько угодно можно говорить о поддержке малого и среднего бизнеса, налогах, которые растут или, по крайней мере, не падают, но эти все процедуры должны быть максимально оцифрованы", - сказал Воробьев в ходе круглого стола.