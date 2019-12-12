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Акция "Читающий транспорт" стартует в 46 муниципалитетах Подмосковья 26 декабря

Акция позволит библиотекам региона освободить свои книжные фонды для новых поступлений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Автобусы-библиотеки начнут курсировать в 46 муниципальных образованиях Подмосковья с 26 декабря в рамках акции "Читающий транспорт". Во время поездки пассажиры смогут прочесть находящиеся в автобусе книги и взять их с собой, сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"26 декабря Министерство культуры Московской области и Мособлтранс запустят совместную акцию "Читающий транспорт". В 46 муниципалитетах области отправятся 200 брендированных автобусов, которые курсируя по привычным для жителей маршрутам, превратятся в открытые читальные залы и площадки для буккроссинга", - приводятся в сообщении слова министра культуры Подмосковья Елены Харламовой.

Она отметила, что в 2020 году количество таких автобусов будет увеличено до 600.

"Жители Московской области, оказавшись в таком транспорте, смогут не только прочесть книгу во время поездки, но и забрать ее с собой, ведь основу книжного фонда "читающего транспорта" составят книги, списанные из библиотек, но при этом находящиеся в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы вновь обрести своего читателя. Кроме того, согласно правилам буккроссинга, жители Подмосковья смогут обмениваться собственными книгами и мнениями о них", - отмечается в материале.

В пресс-службе отметили, что с помощью этой акции библиотеки региона смогут освободить свои книжные фонды для новых поступлений. Кроме книг в автобусах-библиотеках разместят актуальную афишу мероприятий, которые проходят в учреждениях культуры региона.

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