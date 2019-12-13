Компания в Яхроме заплатит 9,4 млн рублей за ущерб окружающей среде

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организатор незаконной свалки в городе Яхрома Дмитровского городского округа заплатит за ущерб, нанесенный окружающей среде, 9,4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее было установлено, что ООО "Вармика", владеющее земельным участком в Яхроме, получило разрешение на строительство центра по обслуживанию и ремонту автотранспорта и торгово-развлекательного комплекса. В ходе работ был снят плодородный слой грунта и образовалась свалка из строительного мусора. Площадь размещенного мусора составила 1170 кв. м, объем - 1115 куб. м.

"За организацию несанкционированной свалки нарушитель был оштрафован на 200 тыс. рублей. В ходе расследования специалисты рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил 9,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Минэкологии обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества данной суммы, однако суд счел, что факт экологического ущерба не доказан. Рассмотрев жалобу Минэкологии, 10 Арбитражный суд отменил это решение и постановил взыскать с нарушителя всю сумму ущерба в доход городского округа Дмитров.