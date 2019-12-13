Минтранс Подмосковья предупредил водителей о гололедице в выходные

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Понижение температуры до отрицательных значений прогнозируется в Подмосковье вечером в пятницу и в выходные дни, водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений на дорогах региона в связи с возможной гололедицей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На территории Московской области в пятницу вечером и выходные прогнозируется понижение температурного режима. Температура воздуха будет колебаться от плюс трех до минус трех градусов, на дорогах возможна гололедица. Ветер до пяти метров в секунду с сильными порывами 9-14 м/с, в некоторых районах региона ожидаются осадки в виде снега и дождя <...> Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, избегайте маневров и резких перестроений", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в связи с понижением температуры до отрицательных значений, для обработки дорог Подмосковья противогололедными материалами задействуют порядка 1 тыс. единиц спецтехники.