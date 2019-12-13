Более 33 млн рублей выплатили в Подмосковье семьям с детьми-инвалидами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. подмосковных семей с детьми-инвалидами, у которых среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, с начала года получили дополнительную социальную выплату в размере свыше 13 тыс. рублей, общая сумма финансовой поддержки превысила 33 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Ежегодная выплата в размере 13020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения <...> С начала года общая сумма выплат составляет более 33 млн рублей, ее уже получили более 2,5 тыс. семей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

Как отметили в пресс-службе, выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить пакет документов.

По данным пресс-пресс-службы Минсоцразвития региона, в прошлом году выплату получили 2187 семей на общую сумму более 28 млн рублей.