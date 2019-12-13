{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 33 млн рублей выплатили в Подмосковье семьям с детьми-инвалидами

Ежегодная выплата в размере более 13 тыс. рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. подмосковных семей с детьми-инвалидами, у которых среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, с начала года получили дополнительную социальную выплату в размере свыше 13 тыс. рублей, общая сумма финансовой поддержки превысила 33 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Ежегодная выплата в размере 13020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения <...> С начала года общая сумма выплат составляет более 33 млн рублей, ее уже получили более 2,5 тыс. семей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

Как отметили в пресс-службе, выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить пакет документов.

По данным пресс-пресс-службы Минсоцразвития региона, в прошлом году выплату получили 2187 семей на общую сумму более 28 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Временную дорогу проложили в Подмосковье для транспортировки главной новогодней ели
15 декабря ель доставят в Кремль специальным автопоездом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС