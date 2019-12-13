Сумма инвестиций в торговый центр "Акварель" в Пушкине превысила 11 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новый торговый центр "Акварель" открылся в городе Пушкино, в строительство объекта было вложено более 11 млрд рублей инвестиций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Торговый центр "Акварель" в Пушкине был реализован международной компанией "СИТРАС". Общая арендопригодная площадь нового современного торгово-развлекательного центра превышает 50 тыс. кв. м.

"Инвестиции в проект составили 11,5 млрд рублей, на территории ТРЦ будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, из них 800 уже трудоустроено. Таким образом, данный инвестпроект в полной мере соответствует задаче региона по созданию рабочих мест для жителей Подмосковья рядом с домом", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что в рамках реализации проекта ТРЦ также была построена разворотная эстакада и участок дублера Ярославского шоссе для обеспечения комфортного доступа к объекту.