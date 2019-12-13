Более 1,8 тыс. дорог Подмосковья отремонтируют в 2020 году по просьбам жителей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2020 году в рамках программы ремонта, общая протяженность выбранных участков превысит 2,1 тыс. км. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Минтранс Подмосковья на официальном сайте опубликовал программу ремонта автодорог на 2020 год. В программе представлен адресный перечень участков ремонта дорог муниципального значения с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области.

"В 2020 году в Московской области запланировано отремонтировать более 1,8 тыс. дорог общей протяженностью свыше 2,1 тыс. км, из них более 1,3 тыс. дорог муниципального значения длиной порядка около 670 км. Приступить к ремонту автодорог в регионе планируется в мае, после наступления благоприятных погодных условий", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Программа ремонта формировалась в течение этого года по итогам обследования дорожной сети и поступившим предложениям от жителей региона. Ознакомиться с программой ремонта автодорог можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в разделе "Целевые программы". Голосование по вопросам включения дорог в план ремонта на 2020 год проводилось с 1 июля по 1 сентября, в нем приняли участие более 50 тыс. человек.

Региональная программа ремонта дорог реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В 2019 году на территории Московской области в рамках программы было отремонтировано свыше 1,7 тыс. муниципальных и 480 региональных дорог, всего - более 2,4 тыс. км. С 2017 года количество предложений от жителей увеличилось в 10 раз, большинство из них касаются дорог, проходящих по территории сельских населенных пунктов и ведущих к СНТ. Программа дорожного ремонта формируется с учетом предложений жителей, которые публикуются на портале "Добродел".