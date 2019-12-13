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Бесплатные показы кинофильмов пройдут в декабре и январе в 10 округах Подмосковья

Показы организованы в рамках социально-просветительской акции ГАУ МО "Мособлкино"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Жители Московской области с середины декабря и в период новогодних праздников смогут посетить бесплатные кинопоказы фильмов зимней и новогодней тематики. Киносеансы пройдут в 10 муниципальных образованиях региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры региона.

"Начиная с середины декабря и заканчивая январскими праздниками, в муниципальных учреждениях культуры Московской области наряду с другими праздничными мероприятиями пройдут 20 бесплатных кинопоказов фильмов зимней и новогодней тематики. Кинопоказы организованы в рамках круглогодичной социально-просветительской киноакции ГАУ МО "Мособлкино" при поддержке Министерства культуры Московской области", - говорится в сообщении.

Фильмы можно будет посмотреть в зрительных залах муниципальных учреждений культуры в населенных пунктах 10 городских округов Подмосковья: Воскресенский, Зарайск, Звездный городок, Лыткарино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский и Раменский.

Зрители смогут бесплатно посетить кинопоказы таких фильмов, как "Елки последние", "Три богатыря и принцесса Египта", "Новогодние приключения Маши и Вити", "Карнавальная ночь", "Снежная Королева".

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